Yayman: PKK'nın Silah Bırakma Zamanı Geldi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, PKK terör örgütünün silah bırakmasının tam zamanı olduğuna dikkat çekerek, "Artık onların dağa çıkmasını gerektirecek hiçbir koşul ortada bulunmamaktadır," dedi.

Dijital Mecralar Üzerine Değerlendirmeler

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün komisyonda DISNEY XD Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi yetkililerini dinlediklerini belirten Yayman, ilerleyen günlerde Netflix, Amazon ve BluTV yetkililerini de dinleyeceklerini açıkladı. Yayman, dijitalleşmenin bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bu meseleyi gündelik siyasete kurban ettiğimizde maalesef mesafe alamıyoruz," şeklinde konuştu.

Sanal Kumar ve Sosyal Medya Sorunları

Hüseyin Yayman, sanal kumar konusunun milletin gündeminde önemli yer tuttuğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımız bizi gördüklerinde, 'lütfen evlatlarımızı bu sanal kumardan, dijital bağımlılıktan kurtarın' yaklaşımı var. Sosyal medya, yapıcı yönlerinden çok yıkıcı yönleriyle gündeme gelmeye devam ediyor," dedi.

Yayman ayrıca, sosyal medyanın ırkçılığını ve nefret suçlarını özendiren bir alan haline geldiğini belirtti. "Bunu tasvip etmek mümkün değildir. Ailenin, bireyin, toplumun ve kamu düzeninin korunmasını ulusal güvenlik meselesi olarak görmekteyiz," ifadesini kullandı.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeler üzerine de bilgi vererek, bu sürecin 'terörsüz Türkiye' projesi olduğunu vurguladı. Yayman, "Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını ortadan kaldırmamız lazım," dedi.

PKK'nın Geleceği

Yayman, PKK'nın silah bırakmasına dair düşüncelerini aktarırken, "Eğer PKK terör örgütünün Türkiye'yi bölmek gibi bir gayesi varsa, Türk Silahlı Kuvvetleri onlara asla müsaade etmeyecektir," şeklinde açıkladı.

Son olarak, Yayman, açıklamalarını bir misyonla değil, görev bilinciyle yaptığını belirterek, toplumun beklentilerine duyarlı kalacaklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.