Yaz Kur'an Kurslarına Katılım 3 Milyonu Aştı

Yaz Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yaz Kur'an Kursları'na katılımın 3 milyona yaklaştığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu projede yer alan öğrencilere ve öğreticilere teşekkür etti.

Kur'an Kursları Kapanış Programları

Erbaş, Yaz Kur'an Kursları'nın kapanış etkinlikleri ile desteklendiğini belirterek, "Başta Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve manevi değerlerimizi öğrenmek için büyük gayret gösteren öğrencilerimiz olmak üzere, nesillerimize manevi değerlerimizi ulaştırmaya çabalayan Kur'an kursu öğreticilerimize, din görevlilerimize, bu hizmetlerde emeği geçenlere, velilerimize ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Bu yılki kurslar, gençlerin dini ve manevi bilgilerini geliştirmek amacıyla büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını bildirildi.

Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını bildirildi.

Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını bildirildi.

Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını bildirildi.

Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını bildirildi.

Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını bildirildi.

Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını bildirildi.

Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını bildirildi.