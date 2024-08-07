Yaz Tatili Süresi Kısaltılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatilinin 20 gün kadar kısaltılacağına dair ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Gerçeği Yansıtmıyor

Bakanlıktan yapılan resmi yazılı açıklamada, bu tür haberlerin bazı internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayıldığı belirtilerek,"Böyle bir karar alınmamıştır, gündemimizde böyle bir durum söz konusu değildir," ifadeleri kullanıldı. İnternet ve Sosyal Medyada Yanlış Bilgi

Açıklamada, belirtilen haberlerin asılsız olduğu ve kamuoyunun bu konuda yanlış yönlendirilmemesi gerektiği vurgulandı.