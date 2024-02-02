Yazar Alev Alatlı 79 yaşında yaşama veda etti

Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Yazar Alatlı 79 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Yazar Alev Alatlı 79 yaşında yaşama veda etti
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Uzun süredir sağlık sorunları yaşamakta olan yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Alatlı'nın yaşam mücadelesinin sonlandığının haberi Sağlık Bakanı Koca tarafından duyuruldu.

Alev Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi" gibi birçok eserin yazarıydı.

Filistin davasına verdiği destekten dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile ödüllendirilen kıymetli yazar, geçen yıl Anadolu Ajansı ile yaptığı söyleşide, "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılan usta yazar, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." demişti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında büyük üzüntü hissettiğini söyledi. Koca'nın paylaşımında, Alatlı'ya yaptığı ziyarette "bu toprakları daha çok sevmeliyiz" ifadelerini kullandığını ve bu söylemin tüm aydınlar ve gelecek nesiller için etkili bir vasiyet niteliği taşıdığını belitti. 

Alatlı 2014'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan bir yazar olurken ayı zamanda pek çok dalda da önemli ödüllerle yazarlık serüvenini taçlandırdığı belirtildi.

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