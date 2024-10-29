Yazarlar, İsrail Kültür Kurumlarını Boykot Çağrısı Yaptı

Uluslararası Yazarlar Tarafından Boykot Çağrısı

1700'den fazla yazar ve yayıncı, İsrail kültür kurumlarını boykot etme kararı aldı. Bu yazarlar arasında Fransız yazar Annie Ernaux ve Pulitzer ödüllü Viet Thanh Nguyen gibi önemli isimler bulunuyor.

Filistin Edebiyat Festivali'nin Mektubu

Filistin Edebiyat Festivali (PalFest) organizasyonu altında kaleme alınan mektupta, yazar ve yayıncılar, 21. yüzyılın en büyük ahlaki ve politik krizlerinden birine dikkat çekerek, Filistinlilere yönelik istismarların durumu hakkında bilgi verdiler.

Mektupta, Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizlikler ele alınarak, İsrail’in Gazze’de yaşanmaz bir ortam oluşturduğuna ve ekim ayından bu yana en az 43,362 Filistinli’nin hayatını kaybettiğine dair iddialara yer verildi. "Bu, 21. yüzyılda çocuklara karşı gerçekleştirilen en büyük savaş" denildi.

Yazarların Ortak Açıklaması

Yazarların ortak açıklamasında, İsrail’in apartheid ve yerinden edilme politikalarına karşı durulması gerektiği vurgulandı. İmza atanlar, bu tür uygulamalarla işbirliği içinde olan İsrail kültür kurumlarıyla ilişki kurmayacaklarını belirttiler. Açıklamada, "Filistinlilerin haklarını ve uluslararası hukukta güvence altına alınmış haklarını tanımayan yayıncılarla çalışmayacağız" ifadeleri yer aldı.

Öne Çıkan İsimler ve Yanıtlar

Boykot mektubunda imzası bulunanlar arasında Arundhati Roy ve Judith Butler gibi sanatçılar yer aldı. Viet Thanh Nguyen, bu mektuptaki ilkeleri kabul etmeyen İsrailli yayıncılarla herhangi bir çalışma yürütmeyeceğini duyurdu. “Batı dünyası hala İsrail’den yana, bu adaletsizliğe karşı çıkanların dikkatli olması gerekiyor” diyerek çağrıda bulundu.

Sonuç olarak, bu çağrı, kültürel iş birliklerinin, sürmekte olan çatışmalar ve insani krizlerle nasıl birleştiğini yeniden düşünmemizi sağlıyor.