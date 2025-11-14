Yazıcıoğlu'nun Gece Ziyareti: Tokat'ta Mahallelere 02.00'ye Kadar İnceleme

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, başkan yardımcıları ve teknik birim müdürleriyle birlikte gece saatlerinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında Semerkant ve Gülbaharhatun mahallelerinde incelemelerde bulunan Yazıcıoğlu'na, Semerkant Mahallesi Muhtarı Ferit Yılmaz ile Gülbaharhatun Mahallesi Muhtarı Ömer Arslan eşlik etti.

Başkan Yazıcıoğlu, gece saat 02.00’ye kadar süren mahalle ziyaretlerinde sokak sokak gezerek yapılması planlanan projeleri ve devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdi. Mahalle sakinlerinin gündelik yaşamını kolaylaştıracak altyapı, çevre düzenlemesi ve yol çalışmalarıyla ilgili notlar aldı ve muhtarların taleplerini dinledi.

"Gündüzüyle, gecesiyle her saat Tokat’ımıza hizmet ediyoruz"

Tokat Belediyesi olarak günün her saatinde sahada olduklarını söyleyen Başkan Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için belediyecilik mesaiyle sınırlı bir hizmet değildir. Gündüzüyle gecesiyle Tokat’a hizmet etmek, her sokağımızın derdini yerinde görmek bizim vazifemizdir. Üretken belediyecilik anlayışımız gereği hemşehrilerimizin huzurunu ve yaşam kalitesini artıracak her adımı bizzat takip ediyoruz. Tokat Belediyesi olarak mahalle gezilerimizde tespit edilen noktalarda kısa süre içerisinde çalışmalarımızı başlatacağız. Her mahallede her saatte Tokat için sahada olmaya devam edeceğiz"

