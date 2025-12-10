DOLAR
Yazıhüyük-Kiledere Halı Saha Kavgası İki Beldede Gerginlik Yarattı

Yazıhüyük’teki halı saha maçının ardından çıkan kavga, Kiledere ile Yazıhüyük arasında gerginliğe yol açtı; jandarma girişleri engelledi, güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 00:32
Olayın seyri

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde geçen hafta bir halı saha maçının ardından çıkan kavga, iki komşu belde arasında büyük bir gerginliğe yol açtı. Olay, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük ile Niğde’ye bağlı Kiledere beldesi sakinleri arasında bölgeyi alarma geçirdi.

İddiaya göre, halı saha karşılaşmasından sonra çıkan tartışmaya Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen ve beraberindekilerin de karıştığı öne sürüldü. Bu iddialar Kiledere’de büyük tepkiyle karşılandı. Olayların büyümesi üzerine Kiledere’den araç konvoyu oluşturan kalabalık, Yazıhüyük’e girmek istedi; ancak jandarma ekipleri konvoyun beldeye girişine izin vermedi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma

Yazıhüyük’te güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet polisi beldeye sevk edilirken, giriş ve çıkış yolları kontrollü olarak kapatıldı. Jandarma ekipleri, beldenin ana yollarında, meydan çevresinde, belediye binası önünde ve Belediye Başkanı Birol Demirdelen’in evinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililer, olayın daha fazla büyümemesi için beldelerde gece boyunca nöbet tutulduğunu ve soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi.

