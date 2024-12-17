Yazma Eserlerin Yurt Dışına Çıkışı Yasal Değil! - Doç. Dr. Güler Doğan Averbek Açıklıyor

Yazma Eserlerin Yurt Dışına Çıkışı Yasal Değil!

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Doğan Averbek, yazma eserlerin yurt dışına çıkışı hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Özel Mülkiyet ve Yasal Düzenlemeler

*Yurt dışına giden yazmaların büyük bir kısmı özel mülkiyete ait olup,* şahısların kendi elindekileri paraya çevirme arzusu taşıdığını belirten Averbek, mevcut yasal düzenlemelerin bu durumun üstesinden gelmekte yetersiz kaldığını ifade etti.

Averbek, "Yazmaları uhdesine alan, bütçesinden para ayırıp bunları kendince koruma altına alan isimlerin bilinir olmamasına yol açacak bir yasal düzenleme mevcut şu an. Keşke bu yasal düzenleme, koleksiyonerlerin kendilerini rahatça ilan edebilecekleri, yazmaların envantere girmesini sağlayabileceği bir formata kavuşsa," şeklinde konuştu.

Koleksiyonculuğun Önemi

Yazma eserlerin korunması ve doğru bir şekilde yönetilmesi için özel koleksiyoncuların önemine vurgu yapan Averbek, bu alandaki yasal boşlukların giderilmesi gerektiğini savundu.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Doğan Averbek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.