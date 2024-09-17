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YDS 2024 Başvuruları Başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:52
YDS 2024 Başvuruları Başladı

YDS 2024 İçin Başvurular Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için başvurular başladı. Sınav, 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Başvuru Süreci

ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan duyuruya göre, başvurular bugünden itibaren kabul edilmeye başlandı ve adaylar başvurularını 25 Eylül tarihine kadar yapabilecekler.

Başvuru Yöntemleri

Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden, ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

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