Yedi Başak Derneği'nden Gazze İçin 81 İlden 81 Tır Yardım Kampanyası Başlatıldı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nden Gazze İçin Büyük Destek

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze’deki insani krizin derinleşmesi üzerine "81 İlden 81 Tır Yardım" kampanyası başlattı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, Gazze’deki insanlık dramının önemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İyilik Seferberliğine Katılın!

Yedi Başak, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm halkımızı bu iyilik seferberliğine katılmaya ve Gazze’deki mazlumlara umut olmaya davet ediyoruz. Birçok şehirden toplanacak nakdi bağışlar, Mısır’dan temel ihtiyaç maddeleri ile Gazze’ye ulaştırılacak" ifadelerine yer verildi. Bu doğrultuda, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’dan alınacak un, gıda, medikal malzeme, battaniye ve çadır gibi yardımlar gönderilecek.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Açıklamada ayrıca, Gazze’deki insani krizin gittikçe ağırlaştığı belirtilerek, "1.9 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya" uyarısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Gazze’deki nüfusun %91’i akut gıda yetersizliği yaşıyor. Maalesef, 345 bin kişi kıtlığın en ağır seviyesi olan "IPC Faz 5" açlık tehlikesinde bulunmaktadır.

Barınma Sorunu Büyüyor

Derneğin açıklaması, Gazze Şeridi’nde barınma sorununa da dikkat çekerek "Mevcut 135 bin çadırdan 110 bininin kullanılamaz halde olduğu" bilgisini aktardı. Yaklaşık 2 milyon insan bir yılı aşkın bir süredir temel ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde çadırlarda yaşamaya çalışıyor.

Günlük 20 Bin Öğün Sıcak Yemek Hizmeti

Mustafa Bulut, derneğin Gazze’deki insani yardımları geçmişten günümüze sürdürdüğünü belirterek, kriz döneminde günlük 20 bin kişiye sıcak yemek, hijyen seti, bebek mamaları ve diğer yardımlar sağladıklarını vurguladı.

Tüm Türkiye'yi Destek Olmaya Davet Ediyoruz

Son olarak Bulut, "Gazze’deki insanlık dramı, sadece Gazze halkının değil, tüm dünyanın ortak acısıdır. Tüm Türkiye’yi Gazze halkı için başlattığımız 81 İlden 81 Tır Yardım Kampanyası’na destek olmaya davet ediyoruz" diyerek kampanyanın önemini vurguladı.