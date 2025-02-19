Yedi Başak Yardım Derneği'nden Gazze'ye Kritik Yardım Sevkiyatı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 13 tır yardım gönderdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:45
Yedi Başak Yardım Derneği'nden Gazze'ye Kritik Yardım Sevkiyatı

Gazze'ye 13 Tır Yardım Gönderildi

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze halkına yönelik başlattığı yardım kampanyasının ilk aşamasında 13 tır insani yardım gönderdiğini duyurdu. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından, Gazze'de hayatta kalma mücadelesi veren halk için '81 İlde 81 Tır Yardım Kampanyası' başlatıldığı hatırlatıldı.

Temel İhtiyaç Maddeleri Taşındı

Açıklamada, Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne gönderilen yardım konvoyunun 13 tırlık bir yardım yükü taşıdığı belirtildi. Tırlarda un, gıda, battaniye ve çadır gibi temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor.

Başkan Bulut'tan Açıklamalar

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, Gazze'deki Filistin halkının, İsrail saldırıları, göç ve doğal zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Gazze'de en çok çocuklar, kadınlar, engelliler ve kronik hastaların zorlandığını vurgulayan Bulut, dernek olarak Gazze'de 20 bin kişiye çeşitli yardımlar yaptıklarını söyledi.

Bulut ayrıca, "Sıcak yemek, temiz içme suyu, gıda kolisi, ekmek, un, sebze ve meyve paketi gibi gıda yardımları ile destek veriyoruz. Ayrıca, hijyen seti, mama, mutfak tüpü, battaniye ve psikososyal destek gibi hizmetler sunuyoruz." şeklinde konuştu.

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