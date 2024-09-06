Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yedigöller: Erzurum'un Doğal Güzellikleri

Erzurum'un İspir ilçesindeki Yedigöller, zengin bitki örtüsü ve görsel çeşitliliğiyle doğaseverleri büyülüyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:37
Yedigöller: Erzurum'un Doğal Güzellikleri

Erzurum'un Saklı Cenneti: Yedigöller

Erzurum'un göz alıcı İspir ilçesinde yer alan Yedigöller, 3 bin 200 metrelik yüksekliğiyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu büyüleyici bölge, farklı renk tonları ve zengin bitki örtüsü ile ilham verici manzaralar sunuyor.

Doğal Yapısı ve Coğrafyası

Yedigöller, Kaçkar Dağları'nın güneybatısındaki Verçenik Dağları üzerinde, buzul göllerinden oluşan bir dizi doğal güzellikten meydana geliyor. Erzurum-Rize sınırında bulunan Moryayla ve Yedigöl mahalleleri arasında yer alan, irili ufaklı 10 göl, derinlikleri 10 ila 70 metre arasında değişen su kaynaklarıyla dikkat çekiyor.

İçindeki Zengin Hayat

Bölgedeki göllerden bazıları, kırmızı benekli alabalık gibi özgün türlere ev sahipliği yapıyor. Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır göllerinin suları, Yedigöl Deresi aracılığıyla Salaçur Vadisi üzerinden Çoruh Nehri’ne bağlanıyor.

Ziyaret İçin En Uygun Zaman

Yüksek rakımı ve değişken iklim koşulları nedeniyle Yedigöller, genellikle 15 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında ziyaret ediliyor. Kış aylarında ise bölgede 1 metre kalınlığında buz tabakası ve 2-5 metre arasında kar örtüsü oluşuyor, bu da göllerin kış güzelliğini ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...