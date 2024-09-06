Yedigöller: Erzurum'un Doğal Güzellikleri

Erzurum'un Saklı Cenneti: Yedigöller

Erzurum'un göz alıcı İspir ilçesinde yer alan Yedigöller, 3 bin 200 metrelik yüksekliğiyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu büyüleyici bölge, farklı renk tonları ve zengin bitki örtüsü ile ilham verici manzaralar sunuyor.

Doğal Yapısı ve Coğrafyası

Yedigöller, Kaçkar Dağları'nın güneybatısındaki Verçenik Dağları üzerinde, buzul göllerinden oluşan bir dizi doğal güzellikten meydana geliyor. Erzurum-Rize sınırında bulunan Moryayla ve Yedigöl mahalleleri arasında yer alan, irili ufaklı 10 göl, derinlikleri 10 ila 70 metre arasında değişen su kaynaklarıyla dikkat çekiyor.

İçindeki Zengin Hayat

Bölgedeki göllerden bazıları, kırmızı benekli alabalık gibi özgün türlere ev sahipliği yapıyor. Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır göllerinin suları, Yedigöl Deresi aracılığıyla Salaçur Vadisi üzerinden Çoruh Nehri’ne bağlanıyor.

Ziyaret İçin En Uygun Zaman

Yüksek rakımı ve değişken iklim koşulları nedeniyle Yedigöller, genellikle 15 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında ziyaret ediliyor. Kış aylarında ise bölgede 1 metre kalınlığında buz tabakası ve 2-5 metre arasında kar örtüsü oluşuyor, bu da göllerin kış güzelliğini ortaya koyuyor.