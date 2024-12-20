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Yedikule Hayvan Barınağı'nın Birinci Etabı Tamamlandı

Yedikule Hayvan Barınağı'nın birinci etabı, sahipsiz hayvanlar için modern yaşam alanları oluşturularak tamamlandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:08
Yedikule Hayvan Barınağı'nın Birinci Etabı Tamamlandı

Fatih Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Yedikule Hayvan Barınağı'nın birinci etabı tamamlandı. Bu proje, sahipsiz sokak hayvanları için modern, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 yılı aşkın süredir binlerce hayvana yuva olan Yedikule Hayvan Barınağı'nın yeniden inşası için harekete geçildi. Yoğun hayvan sirkülasyonu nedeniyle yenilenmeye ihtiyaç duyan barınakta birinci etap çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında, 150 köpeğin barınak içindeki geçici yaşam alanlarına taşınması sağlandı. Yıpranmış üniteler tamamen yıkılarak, altyapı da dahil olmak üzere yeniden inşa edildi. Barınakta, her birinde 15-20 köpeğin konforlu bir şekilde yaşayabileceği 9 ayrı ünite oluşturuldu. Bu üniteler, açık ve kapalı yaşam alanlarına sahip olacak şekilde tasarlandı.

Modern, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları sunan barınakta, sahipsiz köpekler yeni yuvalarına yerleştirilmeye başlandı. Projenin toplamda 4 etapta tamamlanması öngörülüyor. Devam edecek çalışmalar doğrultusunda anne-yavru alanı, dış parazit enfeksiyon izole alanı, köpek tedavi ünitesi, soğuk hava depoları, dijital görüntüleme odası, köpek eğitim park alanı ve yatılı personel yatakhaneleri gibi birimler hayata geçirilecektir.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, barınağın yalnızca bir bakım evi olmadığını, hayvanlar için bir yuva ve sığınak olduğunu ifade etti. Turan, yıllardır hizmet veren barınağı modernize ederek minik dostların yaşam kalitesini artırmayı ve kapasiteyi genişletmeyi amaçladıklarını belirtti. "Birinci etap çalışmalarımızı tamamladık ve köpeklerimizin yeni yaşam alanlarını sağlık standartlarına uygun hale getirdik. Projenin tamamlanmasıyla barınağımız, İstanbul'un en donanımlı hayvan bakım merkezlerinden biri olacak. Amacımız, hayvan haklarına duyarlı, insani değerleri ön planda tutan yaşam alanı oluşturmaktır," açıklamasında bulundu.

Fatih Belediyesince yeniden inşa edilen ve birinci etabı tamamlanan Yedikule Hayvan Barınağı'nda...

Fatih Belediyesince yeniden inşa edilen ve birinci etabı tamamlanan Yedikule Hayvan Barınağı'nda, sahipsiz sokak hayvanları için modern, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu.

Fatih Belediyesince yeniden inşa edilen ve birinci etabı tamamlanan Yedikule Hayvan Barınağı'nda...

Fatih Belediyesince yeniden inşa edilen ve birinci etabı tamamlanan Yedikule Hayvan Barınağı'nda, sahipsiz sokak hayvanları için modern, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu.

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