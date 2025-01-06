Yedikuyular Kayak Merkezi, Deprem Sonrası Sezon Açılışında 15 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde Yoğun İlgi

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, 6 Şubat 2023'te yaşanan "asrın felaketi" sonrasında ilk defa sezon açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası, yaklaşık 15 bin kişi kayak yapmak için merkeze akın etti.

Kış Turizminin Gözdesi

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında konumlanan Yedikuyular, kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kayak merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi aşarak ziyaretçilere keyifli anlar sundu.

Kahramanmaraş il merkezine sadece 13 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 300 rakımlı bu merkez, hem Kahramanmaraşlılar hem de çevre illerden gelen misafirlerle dolup taştı. Kayak yapma zevkini yaşamak isteyen tatilciler, iki gün içinde yoğun kar yağışının tadını çıkardı.

Güvenlik Önemleri Alındı

Kayak merkezine giden yollarda güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri, sürücülere yolculuk esnasında zincir takmaları, aşırı hız yapmamaları ve yakın takipten kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. Aynı zamanda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yolların temizlenmesi için çalışmalar gerçekleştirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından ilk kez dün sezon açılışını yapan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ni iki günde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından ilk kez dün sezon açılışını yapan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ni iki günde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.