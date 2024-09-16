Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar İYİ Partiden İstifa Etti

Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar’dan Önemli Açıklama

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Partiden belediye başkanı koltuğuna oturan Sedat Uçar, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Uçar'ın İstifa Sebepleri

Basın mensuplarına konuşan Uçar, Yedisu halkının kendisine verdiği destekle başkan seçildiğini hatırlatarak, "Seçilmiş olduğum parti açısından bu sonuç büyük bir başarı olmalıydı. Ancak göreve geldiğim günden bu yana yalnızca İYİ Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa ve il teşkilatından destek gördüm. Diğer partilerden, üst düzey yetkililerden ve milletvekillerinden herhangi bir destek almadık," şeklinde ifade etti.

Yedisu Halkına Daha İyi Hizmet

Uçar, bu süreçte ilçe halkının ve kanaat önderlerinin düşüncelerini dikkate alarak bağımsız olarak yola devam etme kararı aldığını vurguladı. "Bu kararım, partinin genel merkezi ve İYİ Partili yetkililerin ilgisiz tutumundan kaynaklanmaktadır. Almış olduğum kararın ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum," diye ekledi.

Uçar, kendisine destek veren Yedisu halkına teşekkür ederek, bağımsız olarak görevine devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Partiden belediye başkanı seçilen Sedat Uçar (fotoğrafta), partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Partiden belediye başkanı seçilen Sedat Uçar (fotoğrafta), partisinden istifa ettiğini açıkladı.