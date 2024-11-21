YEE, Bosna Hersek'teki Sel Kurbanları için Şiir Gecesi Düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü'nden Anlamlı Etkinlik

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde etkilenen bölgelere yardım amacıyla "Şiir ve Sevdalinka Gecesi" düzenledi.

Bosna Hersek, Türkiye ve Sırbistan'dan Şairler Bir Araya Geldi

Saraybosna'da gerçekleşen etkinlikte, Bosna Hersek, Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerden gelen şairler, selden etkilenenler için bir araya geldi. Toplanan gelir, felaketten zarar gören bölgelere aktarılacak.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, sel felaketine herkesin tanıklık ettiğini belirterek, düzenlenen etkinlikler aracılığıyla bölgedeki insanlara yardım etme amacı taşıdıklarını ifade etti.

Şairlerden Dayanışma Mesajları

Etkinliğe katılan şairlerden Bajro Perva, selden etkilenen yerlerdeki vatandaşlarla birlik ve dayanışma içinde bulunduklarını dile getirdi. Ayrıca, YEE'ye etkinlik için teşekkür etti.

Bir diğer şair Zumber Muratovic ise kendi şiirini okuyarak, "Bu tarz etkinliklere daha çok ihtiyacımız var." diyerek önemli bir mesaj verdi.

Destek Konseri de Düzenlendi

Saraybosna'da, YEE, Selçuklu Belediyesi ve Stari Grad Belediyesi işbirliğiyle bir yardım konseri de gerçekleştirildi. Latif Mocevic, çocuk şarkılarıyla tanınan bir sanatçı olarak konser verdi. Etkinliğe, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da katıldı.

Konserden elde edilen gelirle, selden etkilenen bölgelerde yaşayan çocuklar için Saraybosna gezisi düzenlenmesi planlanmakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.