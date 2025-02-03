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YEE'den Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı Açılışı

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:27
YEE'den Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı Açılışı

Yunus Emre Enstitüsü, Sertifika Programı ile Türkçeyi Küresel Boyutta Yaygınlaştırıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'de yaşayan Türkologlara yönelik "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı"nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış etkinliğine YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, YEE Eğitim Daire Başkanı Doç. Dr. Emrah Boylu, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve birçok yetkili ile kursiyer katıldı.

Kültürel Diyaloğun Güçlenmesi İçin Çalışmalar

Açılışta konuşan Aliy, YEE'nin Türkiye ile diğer ülkeler arasında kültürel diyaloğun güçlenmesi için 60'tan fazla ülkede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, Türkçe öğretim materyalleri ve teknoloji tabanlı dil öğretimi uygulamalarının geliştirilmesine vurgu yaptı.

Aliy, Türk dilini, edebiyatını, kültürünü ve sanatını yaygınlaştırmak için üniversitelerle işbirlikleri yapıldığını, ayrıca devlet okullarında Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak okutulması konusunda Tercihim Türkçe Projesi ile katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

2024'te 19 Bin Öğrenci Türkçe Öğrenmeye Başladı

Aliy, 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde toplam 19 bin 103 öğrencinin bu projeden yararlanarak Türkçe öğrenmeye başladığını ifade etti. Bu bağlamda, YEE'ninTürkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uzman öğretmenler yetiştirmek amacıyla çeşitli sertifika programları düzenlediğini aktardı.

Öğretmen Yeterliliklerinin Artırılması Hedefleniyor

YEE Eğitim Daire Başkanı Boylu, farklı coğrafyalarda çeşitli hedef kitlelere hitap eden materyallerle Türkçe öğretimi yapılan programların, öğretmen yeterliliği konusunda bir dizi hususa dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Boylu, bu programlarla öğretmen niteliklerini artırmanın önemine değinerek, dijitalleşme ve materyal çeşitliliği konusundaki dikkatlerinin altını çizdi. Ayrıca, yetişkinlere yönelik YEE modeliyle Türkçe öğretiminde uluslararası kriterlerin göz önünde bulundurulacağını dile getirdi.

Programın Detayları ve Süreç

"Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı" kapsamındaki kursiyerler, YEE'de 66 saat teorik ders, Ankara’daki üniversitelerin TÖMER/DİLMER'lerinde 30 saat staj uygulaması, 8 saat ölçme ve değerlendirme atölyeleri, ayrıca 6 saat ders materyali etkinlik hazırlama atölyelerine katılacak.

Türkçenin Öğretimi İçin Yeni Bir Dönem

TDK Başkanı Mert, Türkçe öğrenmeye olan talebin arttığını vurgulayarak, öğretmenlere büyük görevler düştüğünü belirtti. Programın başarılı olmasını dileyerek, kursiyerlere öğretim görevlerini yerine getirirken heyecanla çalışmalarını tavsiye etti.

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