YEE Koordinatörü Özdemir'den Bakan Tormal'e Ziyaret: Libya'da Kültürel İşbirliği ve Kadın Güçlenmesi

YEE Koordinatörü Özdemir'den Bakan Tormal'e Resmi Ziyaret

Trablus'ta kültürel işbirliği ve kadınların güçlendirilmesi gündemde

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Libya Koordinatörü Dr. Ahmet Yusuf Özdemir, Libya Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Huriye Tormal ile bir araya geldi.

Libya Kadın İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tormal, Özdemir’i bakanlığın Trablus’taki binasında kabul etti. Görüşme, iki kurum arasında kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi ve Libyalı kadınların toplum içindeki rolünün desteklenmesine yönelik adımların değerlendirilmesine odaklandı.

Toplantıda, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi ile YEE merkezinin Libya'daki girişimleri aracılığıyla kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesine yapılabilecek katkılar ele alındı. Bakan Tormal, YEE Türk Kültür Merkezinin iki ülke arasındaki kültürel alışverişi güçlendirmedeki rolüne övgüde bulundu.

Özdemir ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, YEE merkezinin Libya'da kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine yönelik kültürel faaliyetler düzenleyeceğini bildirdi.

