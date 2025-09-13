YEE'nin Türkoloji Sertifika Programı İstanbul'da Tamamlandı

YEE ve İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde 1-12 Eylül'de düzenlenen Türkoloji Sertifika Programı, 20'yi aşkın akademisyenin katkısıyla yoğun ilgiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 21:16
Yunus Emre Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde Türkoloji Sertifika Programı tamamlandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ev sahipliğinde 1-12 Eylül tarihlerinde düzenlenen Türkoloji Sertifika Programı, iki haftalık yoğun eğitimlerin ardından sona erdi.

Katılım, akademik kadro ve başvuru ilgisi

YEE'nin açıklamasına göre program, Türkoloji araştırmalarının çok disiplinli yapısını ortaya koydu ve dilbilim, edebiyat, tarih, sosyoloji, iletişim, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ile dijital beşeri bilimler alanlarından 20'yi aşkın akademisyeni bir araya getirdi. Program için 40 kişilik kontenjana rağmen yaklaşık 300 başvuru alındı.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat programla ilgili olarak, "Akademik içeriğiyle öne çıkan Türkoloji Sertifika Programı'na gösterilen yoğun ilgi bizleri çok sevindirdi. Tüm konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'in vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu programın parçası olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Program içeriği ve etkinlikler

Seminerler, söyleşiler, atölyeler, vaka analizleri ve müze ziyaretlerinin gerçekleştirildiği program dört modülden oluştu: "Türkoloji'de Çok Disiplinli Yaklaşımlar ve Yöntemler", "Türk Kültür Havzaları ve Dış Politika İlişkisi", "Kültürel Kimlik ve Diplomasi" ile "Türk Kültüründe Sözlü Gelenek".

Millet Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı eşliğinde, Divan-ı Lugati't-Türk'ün orijinal nüshası yakından incelendi. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra saha araştırmacıları, arşiv ve kütüphanecilik uzmanları ile kültürel diplomasi alanında uzman isimler programa katkı sundu.

YEE vizyonu ve Türkçe öğretimi

Yunus Emre Enstitüsünün İstanbul Terra Santa Yerleşkesinde faaliyete geçen İstanbul Ofisinde düzenlenen "Felsefe, Kültür ve Söylem" söyleşisinde de Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Türkçe öğretimi verimliliğinin Türkoloji sahasındaki akademik araştırmaların gelişmesiyle sağlanabileceği görüşünü paylaştı.

Program, katılımcılara disiplinlerarası bakış açısı kazandırmayı ve Türkoloji alanındaki akademik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefledi.

