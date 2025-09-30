YEE Saraybosna'da 'Açık Kapı' ile Türkçe Kursları ve Türk Kültürü Tanıtıldı

Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna'da düzenlenen 'Açık Kapı' etkinliğinde Türkçe kursları tanıtıldı, geleneksel el sanatları gösterildi ve Türk mutfağı ikram edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:16
YEE Saraybosna'da 'Açık Kapı' ile Türkçe Kursları ve Türk Kültürü Tanıtıldı

YEE Saraybosna'da 'Açık Kapı' ile Türkçe Kursları ve Türk Kültürü Tanıtıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen 'Açık Kapı' etkinliğinde, Bosna Herseklilere yönelik Türkçe kursları ve Türk kültürü tanıtıldı.

Etkinlikte neler yapıldı?

YEE'nin Saraybosna binasında gerçekleştirilen etkinlikte, haftaya başlayacak Türkçe kursları hakkında enstitü çalışanları katılımcıların sorularını yanıtladı ve kurs programları hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte ayrıca geleneksel Türk el sanatları uygulamalı olarak gösterildi ve katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. Ziyaretçilere örnek bir Türkçe dersi verildi ve nasıl eğitim alacakları uygulamalı biçimde gösterildi.

YEE'nin hedefleri

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, yaptığı açıklamada YEE'nin "Türkçe'nin dünyada en iyi şekilde öğretilmesi ve Türk kültürünün tanıtılması" amacıyla kurulduğunu aktardı. Yaman, YEE'nin dünyanın birçok noktasında kültür merkezleriyle hizmet verdiğini ve Bosna Hersek'teki merkezlerinde yıl boyunca Türkçe kurslarının yanı sıra konser, sergi, atölye ve paneller gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Açık Kapı"...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Açık Kapı" etkinliği kapsamında Bosna Herseklilere Türkçe kursları ve Türk kültürü tanıtıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Açık Kapı"...

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Ümraniye'de İzinsiz Pankart: 6 Zanlı Yakalandı
2
Kars'ta Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı
3
Antalya'da Bıçakla Cinayet Davasında Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
4
Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Kurtardı
5
İstanbul Valisi Davut Gül Beykoz'da İstişare Toplantısına Katıldı
6
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman kapatıldı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar