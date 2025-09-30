YEE Saraybosna'da 'Açık Kapı' ile Türkçe Kursları ve Türk Kültürü Tanıtıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen 'Açık Kapı' etkinliğinde, Bosna Herseklilere yönelik Türkçe kursları ve Türk kültürü tanıtıldı.

Etkinlikte neler yapıldı?

YEE'nin Saraybosna binasında gerçekleştirilen etkinlikte, haftaya başlayacak Türkçe kursları hakkında enstitü çalışanları katılımcıların sorularını yanıtladı ve kurs programları hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte ayrıca geleneksel Türk el sanatları uygulamalı olarak gösterildi ve katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. Ziyaretçilere örnek bir Türkçe dersi verildi ve nasıl eğitim alacakları uygulamalı biçimde gösterildi.

YEE'nin hedefleri

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, yaptığı açıklamada YEE'nin "Türkçe'nin dünyada en iyi şekilde öğretilmesi ve Türk kültürünün tanıtılması" amacıyla kurulduğunu aktardı. Yaman, YEE'nin dünyanın birçok noktasında kültür merkezleriyle hizmet verdiğini ve Bosna Hersek'teki merkezlerinde yıl boyunca Türkçe kurslarının yanı sıra konser, sergi, atölye ve paneller gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Açık Kapı" etkinliği kapsamında Bosna Herseklilere Türkçe kursları ve Türk kültürü tanıtıldı.