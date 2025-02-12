YEE ve Arnavutluk'taki Hafiz Ali Podgorica Okulu'ndan Türkçe Eğitimi İçin Protokol

Türkçe Eğitimine Yeni Bir Destek

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Arnavutluk'un Dıraç şehrindeki Hafiz Ali Podgorica Okulu arasında Türkçe eğitimi için önemli bir işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol İmza Töreni

Protokol, YEE Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu ve Hafiz Ali Podgorica Okulu Müdürü Bari Ceka arasında okul binasında gerçekleştirilen bir törenle imzalandı. İmza törenine Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut da katıldı.

"Tercihim Türkçe" Projesi

YEE tarafından yapılan açıklamada, "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında okulda Türkçe öğretiminin desteklenmesi ve eğitime katkı sağlanması amacıyla protokol imzalandığı belirtildi.

İki Ülke Arasındaki Kültürel Bağlar

Açıklamada, protokolün iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı anlayışın derinleştirilmesi ve kültürel ile bilimsel bağların artırılması adına atıldığını vurgulandı. Dıraç'taki Hafiz Ali Podgorica Okulu, 2020 yılından bu yana YEE'nin destekleriyle bazı derslerde Türkçe eğitimi vermeye devam ediyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Arnavutluk'un Dıraç şehrindeki Hafiz Ali Podgorica Okulu arasında Türkçe eğitimi için işbirliği protokolü yapıldı. Protokol YEE Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu (ortada) ve Hafiz Ali Podgorica Okulu Müdürü Bari Ceka (sağda) arasında imzalandı. İmza töreninde Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut (solda) da hazır bulundu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Arnavutluk'un Dıraç şehrindeki Hafiz Ali Podgorica Okulu arasında Türkçe eğitimi için işbirliği protokolü yapıldı. Protokol YEE Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu (ortada) ve Hafiz Ali Podgorica Okulu Müdürü Bari Ceka (sağda) arasında imzalandı. İmza töreninde Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut (solda) da hazır bulundu.