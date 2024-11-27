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YEE ve TYEK Arasında Tarihi İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu arasında imzalanan protokol ile 10 bin yazma eser araştırmacılara sunulacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:30
YEE ve TYEK Arasında Tarihi İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Arasında İşbirliği

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığı arasında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu anlaşma ile 10 bine yakın yazma eser, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde araştırmacıların erişimine açılacak.

Protokol İmza Törenine Katılım

İmza töreni, YEE'nin Ankara Ulus'taki tarihi binasında gerçekleştirildi ve törene YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ve iki kurumdan birçok yetkili katıldı. Aliy, burada yaptığı konuşmada, bu anlaşmanın birikimlerini dünya ile daha kolay paylaşma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Kültürel Varlıkların Korunması

Aliy, protokolün önemine değinerek, "Bu sadece bir koleksiyonun devri değil, gönül coğrafyamızdaki tüm kültürel varlıklarımızı ortak şekilde koruma çabamızdır. Yazma Eserler Kurumu, bu konuda yetkin bir kurum olarak bizimle birlikte hareket edecektir" dedi.

Yazma Eserlerin Dijital Sunumu

Dr. Coşkun Yılmaz, protokolün Türk ve İslam tarihi açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, "YEE, 10 bin civarındaki yazma eserin dijital kopyasını bizlere teslim etti. Bu eserler artık herkesin erişimine sunulacak" şeklinde konuştu. Yılmaz, bu eserlerin hafızalarının güçlenmesine katkı sağlayacağını da belirtti.

Protokolün Sağladığı Faydalar

Protokolle birlikte gerçekleştirilecek çalışmalardan biri de dijitalleştirilen eserlerin kataloglanması. YEE, 2021 yılında Bosna Hersek'teki Teşan Kütüphanesi'nde bulunan yazma eserlerin katalogunu yayınlamış ve diğer koleksiyonlar için ön çalışmalar yapmıştı. Artık bu kataloglama çalışmaları YEE ve TYEK işbirliğiyle hız kazanacak.

Gelecek Nesillere Aktarım

Böylece eserlerin korunmasının yanı sıra, bu tarihi ve kültürel mirasın geleceğe aktarılması da mümkün olacak. İşbirliği protokolü, araştırmacılar için önemli bir kaynak sağlayacak ve Osmanlı dönemine ait zengin kültürel mirasın içerisinde var olan eserlerin de gün yüzüne çıkmasına olanak tanıyacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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