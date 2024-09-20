Yemek Servisinde Şaşırtan Olay: Uçakta Fare İnişine Neden Oldu

Uçakta Şaşırtan Olay

İskandinav Hava Yolları'na (SAS) ait bir uçak, bir yolcunun yemek tepsisinden çıkan fare nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

18 Eylül'de yaşanan olay, "SK4683" sefer sayılı Oslo-Malaga uçuşunda meydana geldi. Uçak, yemek servisi esnasında, bir yolcunun yeni açtığı yemek tepsisinden fırlayan fareyi kabin içerisinde kaybetti.

Yolcuların Güvenliği Öncelik Taşıyor

Uçuş ekibi durumu, bir güvenlik riski olarak değerlendirerek, uçağın rotasını Danimarka'nın Kopenhag kentine çevirdi. Burada kapsamlı bir kabin denetimi gerçekleştirilmesi amaçlandı.

Olayın ardından yolculardan Jarle Borrestad, sosyal medya hesabında "İnanın ya da inanmayın, yanımdaki bir kadının yemeğinden bir fare fırladı." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Şirketten Açıklama Geldi

SAS sözcülerinden Oystein Schmidt, "Prosedürlerimiz doğrultusunda uçakta değişiklik yapıldı." diyerek, yolcuların başka bir uçakla İspanya'nın Malaga kentine sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca, Schmidt, "Bu tür olaylar son derece nadirdir. Tedarikçilerimizle birlikte bu tür durumların yaşanmaması için gereken incelemeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.