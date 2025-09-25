Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi'den Husilere Karşı 'Uluslararası İttifak' Çağrısı

Reşad el-Uleymi, BM 80. Genel Kurulu'nda Yemen'i Husilerden kurtarmak için uluslararası bir ittifak kurulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:49
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi'den Husilere Karşı 'Uluslararası İttifak' Çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan 'Uluslararası İttifak' Çağrısı

BM 80. Genel Kurulu'nda Reşad el-Uleymi'nin mesajı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi, ülkeyi Husilerden kurtarmak amacıyla uluslararası bir ittifak kurulması çağrısında bulundu.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap eden Uleymi, şu ifadeleri kullandı:

"Yemen'de istikrarı sağlamak ve ülkeyi Husi milislerinden kurtarmak amacıyla uluslararası bir ittifak kurulması çağrısında bulunuyorum."

"Artık kararlı uluslararası bir eylemin zamanı geldi; Yemen'i terörden kurtaracak, ulusal bir devletin inşasına katkı sağlayacak ve ülkeyi uluslararası tehlikelerden özgürleştirecek bir uluslararası ittifak kurulmalıdır."

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malezya Ordusu Gazze Barış Gücüne Katılmaya Hazır
2
Erdoğan: Heybeliada Okulu için hazırız — Bartholomeos ile görüşeceğim
3
Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti
4
Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü
5
Fuat Oktay Sancaktepe'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
6
Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Helikopter, 131 Personel Müdahalesi
7
Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim