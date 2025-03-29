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Yemen'de ABD Hava Saldırıları: 1 Ölü, 10 Yaralı

ABD'nin Yemen'deki hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Saldırılar, son günlerdeki en yoğun şiddet olayları arasında yer alıyor.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 00:42
Yemen'de ABD Hava Saldırıları: 1 Ölü, 10 Yaralı

Yemen'in farklı kentlerinde ABD tarafından düzenlenen hava saldırıları sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Husilere ait el-Mesire televizyonunun internet sitesinde yer alan haberlere göre, ABD savaş uçakları Sana, Cevf ve Sada kentlerine toplamda 26 hava saldırısı düzenledi.

Sada’ya gerçekleştirilen saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Husilerin sözde hükümet sözcüsü Enis el-Esbahi ise Sana’ya yönelik saldırıda 7 sivilin yaralandığını duyurdu.

Bu gelişmeler ile birlikte, ABD'nin cuma günü Yemen'e düzenlediği hava saldırılarının sayısı 69'a çıkarak, görevdeki en yoğun saldırı olarak tarihe geçti.

Gün içerisinde ABD, Sana, Sada, Hudeyde, Cevf, Marib ve Amran bölgelerine toplamda 43 hava saldırısı düzenledi.

Arka Plandaki Gelişmeler

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ordusuna Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını, sürdürdükleri saldırılar nedeniyle deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını ifade etti.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana dahil olmak üzere birçok kente düzenlediği hava saldırılarında toplamda 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

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