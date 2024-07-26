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Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri Büyüyor

Yemen'de yüz binlerce kişi, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına karşı destek gösterileri düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:26
Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri Büyüyor

Yemen'de Filistin İçin Dayanışma Gösterileri

Yemen, son zamanlarda yüz binlerce kişinin katılımıyla, İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik işgal ve saldırılarına karşı büyük destek gösterileri düzenledi.

Sanalardan Yükselen Sloganlar

Başkent Sana’da Husiler tarafından organize edilen etkinlikte, "Yemen'den karşılık geliyor.. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganları atıldı. Göstericiler, Sebin Caddesi'nde bir araya gelerek, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" şeklinde mesajlar verdiler.

Ülke Genelinde Destek Yürüyüşleri

Yemen’in Hudeyde, Sada, Mahvit, Beyda ve Dali gibi farklı şehirlerinde de, cuma namazı sonrası binlerce kişi, Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüşler gerçekleştirdi.

Pankartlarla Dikkat Çektiler

Göstericiler, Yemen ve Filistin bayraklarının yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdılar. "Gazze'deki katliamları ve kıtlığı durdurun" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Her Haftaya Yaygın Protestolar

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana, Yemen'in farklı bölgelerinde düzenlenen Filistin’e destek gösterileri her hafta devam ediyor.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze...

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

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