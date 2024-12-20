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Yemen'de Gazze İçin 632 Gösteri Düzenlendi

Yemen'de, Gazze Şeridi'ne destek amacıyla 632 gösteri düzenlendi. Husilerin lideri el-Husi'nin çağrısıyla gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:20
Yemen'de Gazze İçin 632 Gösteri Düzenlendi

Yemen'in çeşitli valiliklerinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail soykırımıyla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla 632 gösteri düzenlendi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin dünkü konuşmasında yaptığı çağrı üzerine, "Gazze'de cihad, seferberlik ve alarm var... ve biz her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız" sloganıyla başkent Sana'da düzenlenen gösterilere 10 binlerce kişi katıldı.

Filistin ve Yemen bayraklarının yanı sıra Gazze ile dayanışma ve devam eden İsrail soykırımını kınayan pankartlar taşıyan göstericiler, "Bizi tanımayan tanıyacaktır... Biz yerimizden kıpırdamayacağız" şeklinde sloganlar attılar.

Öte yandan, Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, bugün 632'den fazla meydanda Gazze ile dayanışma gösterilerinin düzenlendiği bildirildi.

Gösterilerde en öne çıkan yerin başkent Sana olduğu aktarıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki Hicce ilinde 150, Hudeyde'de 115, İbb'de 99, Amran'da 52 ve diğer valiliklerde de çok sayıda gösteri düzenlendiği ifade edildi.

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