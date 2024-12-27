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Yemen'de Gazze İçin 669 Gösteri Düzenlendi

Yemen'de, Gazze'ye destek amacıyla 669 gösteri düzenlendi. Gösterilere on binlerce kişi katıldı ve İsrail'in saldırıları kınandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:01
Yemen'de Gazze İçin 669 Gösteri Düzenlendi

Yemen, Gazze'yle Dayanışma İçin Sokaklarda

Yemen'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi’ne destek vermek amacıyla 669 gösteri düzenlendi. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi’nin yaptığı çağrının ardından, başkent Sana’da gerçekleşen gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Sloganlarla Gösterilerini Sürdüren Kalabalık

Göstericiler, Filistin ve Yemen bayraklarıyla birlikte, Gazze ile dayanışma amacı taşıyan ve devam eden İsrail saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı. Katılımcılar, "Gururlu Gazze'nin yanındayız... Üst çıtasız ve kırmızı çizgisiz", "Ey Gazze, ey Filistin, tüm Yemenliler sizinle" ve "Ey Gazze biz sizinleyiz, siz yalnız değilsiniz" gibi sloganlar attı.

14 İl ve Al-Masirah Televizyonu

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, Yemen’in 14 ilinde Gazze’ye destek gösterileri gerçekleştirildiği kaydedildi. Haberde, gösterilerin en yoğun olduğu yerin başkent Sana olduğu vurgulandı.

Husilerin Askeri Harekatları ve Filistin Sağlık Durumu

İran destekli Husiler, Kasım 2023 itibarıyla Gazze ile dayanışma çerçevesinde, İsrail içindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenlemeye başlamış, ayrıca Kızıldeniz’de İsrail’e bağlı kargo gemilerine de füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirmiştir.

Bugün, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45,436’ya, yaralıların sayısının ise 108,038’e ulaştığı bildirildi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, buna rağmen İsrail güçlerinin erişime engel olması nedeniyle sağlık ekiplerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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