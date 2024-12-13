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Yemen'de Gazze'ye Destek Gösterileri: On Binler Yalnız Değil

Yemen'de Gazze'ye desteği dile getiren yüz binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına karşı dayanışma için sokaklara döküldü.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:59
Yemen'de Gazze'ye Destek Gösterileri: On Binler Yalnız Değil

Gazze İçin Birleşen Yemen

Yemen'de, hem hükümetin hem de İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik işgal ve saldırılarına karşı büyük destek gösterileri düzenlendi. Taiz ve Marib kentlerinde, cuma namazı sonrası yüzlerce Yemenli, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmek amacıyla toplandı.

Yoğun Katılım ve Anlamlı Mesajlar

Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım savaşına duydukları tepkiyi çeşitli sloganlarla dile getirerek, Filistin halkının yanında olduklarını duyurdular. Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin kontrolündeki başkent Sana da dahil olmak üzere 568 ayrı bölgede protestolar düzenlendi. Bu gösterilerin en büyüğü, Sana’da gerçekleştirildi.

Sana'daki eylemlerde on binlerce Yemenli bir araya gelirken, kalabalık sloganlar atarak, "Gazze'nin yanında durmaya devam edeceğiz... ABD-Siyonist projesine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandılar. Protestocular, Yemen ve Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı yazılı afişler de taşıdılar.

İnsani Durum Alarm Veriyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 44 bin 875 Filistinli hayatını kaybetti. Bu can kayıplarının arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Ayrıca, 106 bin 454 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü bulunduğu bildirilirken, sığınak olarak kullanılan hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapıya büyük zarar verildi.

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