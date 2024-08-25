Yemen'de Göçmen Teknesi Faciası: 13 Ölü, 14 Kayıp

Yemen'deki Düzensiz Göçmen Faciası

Bölgesel göçmen krizinin arttığı Yemen'de, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından açıklanan bilgilere göre, Taiz kenti açıklarında bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Facianın Detayları

20 Ağustos tarihinde Cibuti'den yola çıkan teknede 25 Etiyopyalı ve 2 Yemenli bulunmaktaydı. Yaşanan olayın ardından, 14 kişinin kaybolduğu bildirildi. Ölenlerin arasında 11 erkek ve 2 kadın yer alıyor.

Arama Çalışmaları Sürüyor

IOM, kayıp olan düzensiz göçmenler için arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Matt Huber, IOM Yemen Misyon Şefi Vekili, bu olayın göçmenlerin maruz kaldığı tehlikelerin ne denli büyük olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Huber, "Bu yıkıcı kayıpları normalleştiremeyiz. Bunun yerine göçmenlerin yolculukları boyunca korunmasını ve desteklenmesini sağlamak için kolektif olarak çalışmamız zorunludur. Bu tür olayları önlemek ve savunmasız göçmenleri korumak için çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız," şeklinde konuştu.

Sonuç

Yemen'deki bu trajik olay, göç yollarındaki tehlikeleri gözler önüne sererken, uluslararası toplumun bu sorun üzerine daha fazla eğilmesini gerektiriyor.