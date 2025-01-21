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Yemen'de Hükümet Güçleri, Husilere Ait İHA'yı Düşürdü

Yemen hükümet güçleri, Marib'te Husilere ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 19:45
Yemen'de Hükümet Güçleri, Husilere Ait İHA'yı Düşürdü

Yemen'de hükümet güçlerinin, ülkenin orta kesimlerinde yer alan petrol bölgesi Marib'te Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü duyuruldu.

Yemen Silahlı Kuvvetler Medya Merkezi, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Marib ilinin kuzeybatısındaki El-Kessara cephesine gitmek üzere olan saldırı İHA'sını etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Buna ek olarak, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, Husiler tarafında herhangi bir açıklama yapılmadığı gözlemlendi. Kessara bölgesi, Marib ilinde en sıcak çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor.

Yemen ordusunun geçtiğimiz gün yaptığı açıklamadaysa, Hacce kentine bağlı Hayran beldesinde Husilere ait 2 İHA ve bir keşif uçağının daha düşürüldüğü vurgulandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek sağlamaktadır.

Yaklaşık iki yıldır ülkede kısmi bir sükunetin hüküm sürdüğü bilinirken, son dönemdeki gelişmeler sebebiyle çatışmaların yeniden alevlenmesi konusunda endişeler artıyor.

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