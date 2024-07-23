Yemen'de Hükümet ve Husiler Ekonomik İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Yemen'de Yeni Ekonomik Anlaşma

Yemen'deki hükümet ile Husiler, ekonomik gerilimi azaltmak amacıyla önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, bankacılık ve hava yolları sektörlerinde bazı önlemler almayı öngörüyor.

BM Temsilcisi Açıklama Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden gelen açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin her iki sektörde gerilimi düşürmek için adımlar atmaya karar verdikleri belirtildi.

Uygulamanın Detayları

Tarafların BM ofisine ilettikleri metne göre; her iki tarafın bankalara yönelik almış oldukları tedbirleri geri çektikleri ifade edildi. Anlaşma çerçevesinde, Sana ile Ürdün arasında seferler tekrar başlayacak. Bu seferlerin günlük üç sefer düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca, Hindistan ve Kahire'ye ihtiyaca göre, günlük seferlerin yapılması öngörülüyor.

BM'den Destek Talebi

Yemen hükümeti ve Husiler, özellikle varılan noktaların uygulanması için BM'den destek talep etti. BM'nin de bu süreçte yardımcı olmaya hazır olduğu, Ürdün, Mısır ve Hindistan'daki BM ofislerinin bu konuda rol alacakları aktarıldı.