Yemen'de Husi İsyanı: ABD ve İngiltere'nin Hava Saldırıları

Husiler'den Hava Saldırısı İddiası

Yemen'de İran destekli Husi milisleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'nin Taiz kentine iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Husi milislerine ait haber kanalı El-Mesire, saldırının detaylarına dair daha fazla bilgi vermedi.

Kızıldeniz'deki Artan Tansiyon

Yemen'de Husilerin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023'ten bu yana Kızıldeniz açıklarında İsrailli ticari gemilere yönelik el koyma ve saldırılar düzenlediği bildiriliyor. Bu gelişmeler, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmasına yol açtı.

Uluslararası Tepkiler

ABD, deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girmesi sebebiyle 18 Aralık 2023'te çeşitli ülkelerin katılımıyla "Refah Muhafızı Operasyonu" adında bir çok uluslu deniz görevi oluşturduğunu duyurdu. Husiler ise, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki operasyonlarına karşılık olarak, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.