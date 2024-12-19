Yemen'de Husi İsyanı: Başkent Sana ve Hudeyde Hava Saldırılarına Maruz Kaldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde şehrinin, bir dizi hava saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Husilere ait SABA haber ajansı aracılığıyla verilen bilgilere göre, saldırılar Husilerin kontrolündeki kentlerde gerçekleşti.

Saldırılar sonucunda, Sana'nın kuzey ve güney bölgelerinde bulunan elektrik santrallerinin bombalandığı bildirildi. Ayrıca, Hudeyde Limanına dört, Ras İsa bölgesindeki petrol tesislerine ise iki hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi. Ancak, bu saldırıların kaynağı hakkında detay verilmedi.

Kızıldeniz'deki Tansiyon Artıyor

Husilerin eylemleri, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına gösterilen tepkiyle ilişkilendiriliyor. 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Yemen açıklarında İran destekli Husilerin, İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyma ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırma eylemleri sürüyor. Bu durum, çok sayıda gemicilik şirketini Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmaya zorladı.

ABD, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin tehlikeye girmesi sebebiyle, 18 Aralık 2023 tarihinde bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı. Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi kontrolündeki bölgelere yönelik saldırıları sonrasında, Husiler bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını belirtmiş durumda.