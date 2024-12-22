Yemen'de Husiler, ABD F-18 Savaş Uçağını Düşürdüklerini Duyurdu

Husiler, ABD Savaş Uçağını Düşürdüklerini Açıkladı

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD ordusuna ait bir F-18 tipi savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu operasyonun ABD ve İngiltere koalisyonunun Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına karşı yapıldığını belirtti.

Operasyonda Hedefler

Seri, söz konusu operasyonda USS Harry S. Truman uçak gemisi ve ona ait muharip gemilerin hedef alındığını ifade ederek, 8 füze ve 17 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini vurguladı.

Dost Ateşi Vakası

Husilerin saldırısına karşı, Kızıldeniz'deki muharip gemilerin koşulsuz karşı saldırıda bulunduğuna dikkat çeken Seri, bu esnada ABD ordusuna ait F-18 savaş uçağının düştüğünü kaydetti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), olayla ilgili yaptığı açıklamada, USS Gettysburg kruvazöründen F/A-18 savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığını" bildirdi. Uçaktaki iki pilot, fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulurken, bir pilotun hafif yaralandığı öğrenildi.

Kızıldeniz'deki Gerginlik

Yemen'de İran destekli Husilerin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyduğu ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırdığı bildiriliyor. Husilerin bu eylemleri sonucu çok sayıda gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldığı belirtildi.

Uluslararası Tepkiler

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturduğunu açıkladı. Husiler, ABD ve İngiltere'nin kontrol ettiği bölgelere saldırılarına yanıt olarak bu iki ülkeye bağlı tüm gemileri hedef alacaklarını duyurdu.