Yemen'de Husiler ile Ordu Arasında Çatışmalar Devam Ediyor

Yemen'de Ordu ile Husiler Arasındaki Çatışmalar Büyüyor

Yemen'in Marib, Cevf ve Taiz kentlerinde, Aden merkezli Yemen hükümetine bağlı ordu güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son 24 saat içinde, Husilerin bu bölgelerdeki ordu mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, çatışmaların arttığı bildirildi.

Husilerin İlerleme Girişimleri Cevapsız Kalmadı

Yemen ordusuna ait September Net haber sitesi, askeri kaynaklara dayandırdığı bilgide, Husilere bağlı güçlerin Marib, Cevf ve Taiz kentlerindeki cephelerde ilerleme girişiminde bulunduklarını ancak ciddi insani ve maddi kayıplara uğratıldıklarını bildirdi. Ancak, kayıplara ilişkin detayların verilmediği ifade ediliyor.

BM Temsilcisi Gerilimi Azaltma Çağrısında Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, perşembe günü Yemen'deki gelişmelere ilişkin yapmış olduğu açıklamada, ulusal diyaloğa ortam hazırlamak için gerilimin azaltılması çağrısında bulundu. Grundberg, tarafların diyalog masasına oturarak barışçıl bir çözüm bulmalarının önemini vurguladı.

Husilerin Güçlenmesi ve Koalisyonun Rolü

İran destekli Husiler, Eylül 2014 tarihinden bu yana başkent Sana ve çevresindeki bazı bölgelerin denetimini sağlamış durumda. Öte yandan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015 itibarıyla Husilere karşı Yemen hükümetine destek vermektedir.