Yemen'de Husiler, İsrail Saldırılarında 9 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu

Yemen'de Ölüm Sayısı Artıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in gerçekleştirilen bombardımanlar sonucunda başkent Sana ve Hudeyde bölgelerinde en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in Hedefleri ve Sonuçları

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu tarafından yayımlanan habere göre, Hudeyde'ye bağlı Salif Limanına yapılan saldırılarda 7 kişi ölmüş, Ras İsa bölgesindeki petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda ise 2 kişi hayatını kaybetmiştir.

Haber detaylarında, İsrail'in Hudeyde'nin iki bölgesine peş peşe hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Salif ve Ras İsa'da yaşamını yitiren 9 Yemenli'nin yanı sıra birçok kişi de yaralandı.

İsrail'in başkent Sana'nın güneyindeki Haziz elektrik santraline 4, kuzeydeki Zahban elektrik santraline ise 2 ayrı saldırı düzenlediği ifade edildi.

Sivil Savunma Ekipleri Olay Yerinde

Sivil savunma ekiplerinin, Haziz elektrik santralinde çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştığı, Zahban'daki yangının ise söndürüldüğü kaydedildi.

Kızıldeniz'deki Gerilim

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023 tarihinden bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymakta, bunun yanı sıra insansız hava araçları ve füzelerle bazılarına saldırılar düzenlemektedir.

Bu gelişmelerin ardından birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliği açısından riskler oluştuğu gerekçesiyle, 18 Aralık 2023 tarihinde bir dizi ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü kurulduğunu açıkladı.

Bu arada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki kontrollerinde bulunan bölgelere yapılacak saldırılar akabinde, Husiler bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını bildirdi.