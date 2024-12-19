DOLAR
35,02 -0,08%
EURO
36,52 -0,46%
ALTIN
2.945,4 -0,99%
BITCOIN
3.542.482,9 0,18%

Yemen'de Husiler, İsrail Saldırılarında 9 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in saldırılarında en az 9 kişinin öldüğünü açıkladı, gerilim artıyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:29
Yemen'de Husiler, İsrail Saldırılarında 9 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu

Yemen'de Ölüm Sayısı Artıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in gerçekleştirilen bombardımanlar sonucunda başkent Sana ve Hudeyde bölgelerinde en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in Hedefleri ve Sonuçları

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu tarafından yayımlanan habere göre, Hudeyde'ye bağlı Salif Limanına yapılan saldırılarda 7 kişi ölmüş, Ras İsa bölgesindeki petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda ise 2 kişi hayatını kaybetmiştir.

Haber detaylarında, İsrail'in Hudeyde'nin iki bölgesine peş peşe hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Salif ve Ras İsa'da yaşamını yitiren 9 Yemenli'nin yanı sıra birçok kişi de yaralandı.

İsrail'in başkent Sana'nın güneyindeki Haziz elektrik santraline 4, kuzeydeki Zahban elektrik santraline ise 2 ayrı saldırı düzenlediği ifade edildi.

Sivil Savunma Ekipleri Olay Yerinde

Sivil savunma ekiplerinin, Haziz elektrik santralinde çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştığı, Zahban'daki yangının ise söndürüldüğü kaydedildi.

Kızıldeniz'deki Gerilim

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023 tarihinden bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymakta, bunun yanı sıra insansız hava araçları ve füzelerle bazılarına saldırılar düzenlemektedir.

Bu gelişmelerin ardından birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliği açısından riskler oluştuğu gerekçesiyle, 18 Aralık 2023 tarihinde bir dizi ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü kurulduğunu açıkladı.

Bu arada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki kontrollerinde bulunan bölgelere yapılacak saldırılar akabinde, Husiler bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Sınırladı
2
Samsun'dan Amatör Spor Kulüplerine 8 Milyon TL Destek
3
Adana'da Kafeye Kurşun Sıkan 2 Zanlı Tutuklandı
4
Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
5
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Olarak Kapatıldı
6
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde