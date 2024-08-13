Yemen'de Husiler Yeni Hükümeti Duyurdu

Yemen'de Yeni Hükümet Kuruluşu

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Ahmed Galib er-Rahvi başkanlığında yeni bir hükümet kurduğu bildirildi. SABA haber ajansının aktardığına göre, Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Husilerin önceki hükümeti başkanı Abdulaziz Habtur yerine er-Rahvi'ye bir "değişim ve inşa hükümeti" kurma talimatı verdi.

Yeni Kabine ve Amaçlar

Yapılan açıklamada, yeni hükümetin "mevcut şartlar ve ulusal çıkarlar doğrultusunda" oluşturulduğu ifade edildi. Yeni kabinenin toplamda 22 bakan içereceği belirtildi.

Husilerin Gücü ve Uluslararası Destek

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve çevresindeki bazı bölgelerde denetim sağlamakta. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek vermektedir.