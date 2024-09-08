Yemen'de Husilerin ABD SİHA'sını Düşürdüğü İddiası

Husilerin ABD'ye Ait SİHA'yı Düşürmesi

Yemen'de İran destekli Husi milisler, Marib ilinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu. Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, düşürülen drone'un Marib semalarında saldırı görevi esnasında Husi hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu belirtti.

Düşürülen SİHA Sayısı 8'e Yükseldi

Seri, son olayla birlikte Husilerin düşürdüğü MQ-9 tipi SİHA sayısının toplamda 8'e ulaştığını ifade etti. Bu gelişme, bölgedeki gerilimi artıran bir durum olarak değerlendiriliyor.

Kızıldeniz'deki Güvenlik Durumu

Husiler, 31 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılara tepki olarak, Yemen açıklarında İsrail'e ait ticari gemilere el koymakta ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemektedir. Bu durum, çok sayıda gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmasına neden oldu.

Uluslararası Tehdit ve Cevaplar

ABD, deniz ticareti güvenliğinin tehdit altında olduğu gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te çok uluslu "Refah Muhafızı Operasyonu"nu başlattı. Bu operasyona birçok ülke katılım sağlarken, ABD güçleri Yemen'den atılan füzeleri ve kamikaze dronları sık sık düşürdüğünü bildirdi.

Avrupa'nın Misyonu

Avrupa Birliği, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini artırmak amacıyla 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlattı. İtalya ise 5 Mart'ta bu misyona katılarak taktik komutayı devraldı.

Küresel ticaretin yüzde 12'sinin Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, bu bölgedeki istikrarsızlık tüm dünyayı etkileyen önemli bir mesele haline gelmektedir.