Yemen'de İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Gıyabi Cenaze Namazları Yemen'in Çeşitli Kentlerinde

Yemen'in farklı şehirlerinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı icra edildi. Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, Cuma namazının ardından Sana'daki camilerde ve örgütün kontrolündeki çeşitli bölgelerde namaz kılındı.

Marib ve Taiz'de Kalabalık Törenler

Yemen hükümetinin hakim olduğu Marib ve Taiz şehirlerinde de yüzlerce kişi, İsmail Heniyye için gıyabi namaz kıldı.

Tahran Suikastı ve Cenaze Töreni

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. Heniyye'nin naaşı, Katar'ın başkenti Doha'da, İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde toprağa verildi.