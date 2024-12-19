Yemen'de İsrail'in Saldırıları: Husilerin Açıklaması ve Gelişmeler

Yemen'de Gerginlik Tırmanıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkent Sana ve Hudeyde'ye gerçekleştirdiği saldırılarda ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. Husilere ait SABA haber ajansında yayımlanan bilgilere göre, saldırılarda çok sayıda Yemenli yaşamını yitirdi veya yaralandı.

Sana ve Hudeyde'de Saldırılar

Yapılan açıklamada, "İsrail, başkent Sana'nın güneyindeki Haziz elektrik santraline 4 ve kuzeyindeki Zahban elektrik santraline 2 saldırı düzenledi" ifadesine yer verildi. Sivil Savunma ekiplerinin Haziz elektrik santralindeki yangını kontrol altına almaya çalıştığı ve Zahban'daki yangının söndürüldüğü belirtilmiştir.

Hudeyde'de Durum Ciddi

Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'na 4 ve Ras İsa bölgesindeki petrol tesislerine 2 hava saldırısı yapıldığı bildirildi. Bu saldırılar sonucunda Ras İsa'daki tesislerde çalışanlar arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Deniz Ticaretindeki Tehditler

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak, 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymaya ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırılara başlamıştır. Bu eylemler sonrası çok sayıda denizcilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştır.

Uluslararası Tepkiler

ABD, deniz ticaretinin güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirterek 18 Aralık 2023'te Husi güçlerine karşı çok uluslu "Refah Muhafızı Operasyonu" isimli bir deniz görev gücü oluşturduğunu açıkladı. Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelere gerçekleştireceği saldırılar üzerine, Husiler bu iki ülkenin gemilerini hedef alacaklarını duyurdu.