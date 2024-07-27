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Yemen'de İsrail'in Saldırısı Sonrası Patlama: Husiler Açıklamada Bulundu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hudeyde'ye düzenlediği saldırılar sonrası bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:23
Yemen'de İsrail'in Saldırısı Sonrası Patlama: Husiler Açıklamada Bulundu

Yemen'deki Patlama Olayı

Husilere bağlı Emniyet Basın Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 20 Temmuz'da Hudeyde'ye düzenlediği saldırılar sonrası bir akaryakıt deposunda çıkan yangının patlamaya yol açtığı belirtildi.

Yangın ve Patlama Detayları

Açıklamada, yangının %10'luk kısmının hala kontrol altına alınamadığı ve akaryakıt tankındaki hava basıncının, tankın patlamasına neden olduğu ifade edildi. Ancak, patlamanın can kaybına yol açmadığı bildirildi.

İsrail'in Hava Saldırısı

İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. Bu saldırının ardından 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 89 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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