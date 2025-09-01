DOLAR
Yemen'de İsrail Saldırısında Ölen 12 Husi Yetkili İçin Cenaze Töreni

Sana'da 28 Ağustos'ta İsrail saldırısında öldürülen aralarında Ahmed er-Rehavi'nin de bulunduğu 12 Husi yetkili için binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:40
Yemen'in başkenti Sana'da, 28 Ağustos'ta İsrail saldırısında hayatını kaybeden aralarında Husilerin Başbakanı Ahmed er-Rehavi ve 9 bakanın da bulunduğu 12 yetkili için cenaze töreni düzenlendi.

Tören ve defin

Cenaze töreni, başkentteki Yetmiş Meydanı'nda yapıldı ve törene binlerce kişi katıldı. Cenazeler daha sonra Salih Camisi'ne getirildi; cenaze namazının ardından definlerin Şehit Salih es-Sammad Bahçesi Kabristanlığı'na yapılacağı bildirildi.

Husi yönetiminin tepkisi

Husi yönetiminin Geçici Başbakanı Muhammed Miftah, törende yaptığı konuşmada, "Başbakan Rehavi ve bakanların öldürülmesi, Yemen devletinin temellerini sarsma konusunda başarılı olamayacak." dedi. Miftah, dökülen kanların daha fazla direniş için "yakıt" olacağını dile getirdi.

İsrail'in açıklaması ve Husilerin bildirimi

İsrail ordusu, 28 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü saldırı gerçekleştirdi." ifadesini kullanmıştı. İsrail medyası, Sana'ya düzenlenen saldırıda Husilerin lider kadrosunun hedef alındığını belirtmiş ancak isim paylaşmamıştı. Husiler ise saldırının hükümetin yıllık faaliyet ve performansını değerlendirmek amacıyla düzenlenen rutin bir çalıştay sırasında gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Bölgesel gerilim

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.

