Yemen'de Kolera Salgını: Taiz İlinde 48 Ölüm

Yemen'in Taiz ilinde, 2024 yılının başından itibaren yaklaşık 8 bin kolera vakası tespit edildiği ve bu vakalar sonucu 48 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yemen Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Taiz Ofisi Basın Sorumlusu Teysir es-Samii, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "2024'ün başından bu yana 48 ölümün kaydedildiği Taiz ilinde kolera salgını yayılmaya devam ediyor," dedi.

Samii, salgının kontrol altına alınabilmesi için uluslararası kuruluşların acil müdahalesi gerektiğini vurguladı. Yemen'de, yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle, insani koşullar ve sağlık hizmetleri açısından dünyanın en kötü krizlerinden biri yaşanmakta.

Bu savaş, ülkede birçok salgın hastalığın yayılmasına yol açarken, kolera vakalarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 31 Mart tarihli açıklamasında, Yemen'in dünyada en yüksek hastalık riskine sahip ülke olduğu belirtilmişti.

Yemen'de, İran destekli Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini desteklemektedir.

Bölgede yaşanan insani kriz, korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Birleşmiş Milletler, 30 milyon nüfuslu ülkede 22 milyondan fazlasının yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Ülkede temiz suya erişim, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzeme eksiklikleri gibi sorunlar, kolera ve diğer salgın hastalıkların yayılması için zemin hazırlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.