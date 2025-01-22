Yemen'de Ordu ve Husiler Arasında Şiddetli Çatışmalar: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

Yemen'de, ordu güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar son günlerde yeniden alevlendi. Taiz, Marib ve Cevf illerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Yemen ordusu Enformasyon Merkezinin yaptığı açıklamalara göre, ülkenin güneybatısındaki Taiz iline bağlı Cebel Habeşi ilçesinde Husilerin sızma girişimi etkisiz hale getirildi. Çatışmalar sonucunda Husiler kayıplar verirken, ordu güçlerinden de iki askerin yaralandığı bildirildi.

Taiz'in Makbenah ilçesinde ise Husi saldırıları engellendi; bu çatışmada yaralıların olduğu belirtildi. Marib ilinin farklı bölgelerinde de orduyla Husiler arasında silahlı çatışmalar meydana gelirken, Husilerden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Kuzeydeki Cevf iline bağlı Hazm kentinde ise Yemen ordusu, Husilerin saldırılarıyla karşılaştı. Cevf'te, askeri mevzilere yönelen Husi insansız hava aracının (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Enformasyon Merkezi, Marib ilinde Husilere ait bir İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ve bu olayın son iki hafta içinde hedef alınan ikinci Husi İHA'sı olduğunu belirtti.

Husilere ait SABA haber ajansında yer alan bilgilere göre, hükümete bağlı ordu güçleriyle yaşanan çatışmalarda 6 Husi mensubunun hayatını kaybettiği aktarıldı. Ancak haberde çatışmanın yeri ve zamanına dair net bir bilgi verilmedi.

Son iki yılı aşkın süre içerisinde Yemen'de yaşanan göreceli sakinlik, son zamanlarda yerini çatışmalara bıraktı. Husiler ile ordu güçleri arasındaki gerilimin yeniden tırmanması üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de diyaloğa elverişli bir ortam sağlamak için 'gerilimin azaltılması' çağrısında bulundu.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek vermektedir.