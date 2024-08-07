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Yemen'de Sel Felaketi: 45 Can Kaybı

Yemen'in batısında meydana gelen sel felaketi 45 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:01
Yemen'de Sel Felaketi: 45 Can Kaybı

Yemen’in Batısındaki Sel Felaketi

Yemen'in batısında, Taiz ve Hudeyde şehirlerinde meydana gelen büyük bir sel felaketi sonucunda 45 kişi hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan haberlere göre, yoğun yağışlar nedeniyle Hudeyde bölgesinde 30 kişi hayatını kaybetti.

Felaketin Boyutları

Yaşanan sel felaketi, 30 Yemenli'nin hayatını kaybetmesine ve 5 kişinin kaybolmasına yol açtı. Ayrıca, 500'den fazla ailenin evsiz kaldığı ve çok sayıda evin yıkıldığı bilgisi verildi. Sel nedeniyle 7 araç da su altında kaldı. Görgü Tanıklarının Açıklamaları

AA muhabirine açıklama yapan görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde, son 40 yılda bu denli yoğun bir yağışın görülmediğini ifade ettiler.

Birleşmiş Milletler’in Raporu

Öte yandan, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Taiz kentinde meydana gelen sel felaketinde birkaç gün önce 15 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildiği belirtildi.

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