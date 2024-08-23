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Yemen'de Sel Felaketi: 6 Ölü, 430 Ev Yıkıldı

Rima kentinde meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetti, 430 ev zarar gördü.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:02
Yemen'de Sel Felaketi: 6 Ölü, 430 Ev Yıkıldı

Yemen'in Rima Kentinde Sel Felaketi

Yemen'in batısında bulunan Rima kentinde, Husilerin kontrolündeki bölgede meydana gelen sel felaketi büyük zararlar verdi. Olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 430 evin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Yetkililerden Açıklama

Husilere bağlı SABA haber ajansı aracılığıyla açıklama yapan Rima Vali Yardımcısı Muhammed Murad, "Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 430 ev yıkıldı." dedi.

Tarım ve Altyapı Üzerindeki Etkileri

Murad, bu felaketin 45 yolun kapanmasına ve kahve, mango ile mısır ürünlerinin yetiştirildiği geniş tarım arazilerinin erozyona uğramasına neden olduğunu ifade etti.

Hasar Tespiti ve Temizlik Çalışmaları

Yollar ve Köprüler Kurumu, Temizlik ve İyileştirme Fonu ve Bayındırlık Dairesi ile işbirliği içinde, yolların açılması ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana etkili olan yağışlar, birçok can kaybına ve yerinden edilmiş kişilerin yanı sıra birçok yerleşim yerinin de zarar görmesine neden oldu.

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