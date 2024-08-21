Yemen'de Sel Felaketi: 86 Ölü, 33 Bin Aile Etkilendi

Yemen'in Batısında Sel Felaketi

Yemen'in batısında yer alan Hudeyde, Hacce ve Rima kentlerinde meydana gelen yoğun yağışlar, büyük bir sel felaketine yol açtı. Bu trajik olay sonucunda, 86 kişi hayatını kaybetti ve 33 binden fazla aile etkilendi.

Sel Felaketi Sonrası Rapor

Husilere bağlı SABA haber ajansı tarafından edinilen bilgiye göre, Hudeyde, Hacce ve Rima kentlerindeki sel felaketiyle ilgili bir rapor sunuldu. Raporu hazırlayan Hüseyin Makbuli, Yemen hükümeti başbakanı Ahmed Galib er-Rahvi'ye gönderdi. Belirtilen raporda, felakette 86 kişinin yaşamını yitirdiği ve 33 bin 123 ailenin kısmen veya tamamen zarar gördüğü kaydedildi.

Ağustos Ayından Beri Süregelen Sorunlar

Ağustos ayının başından bu yana Yemen genelinde etkili olan şiddetli yağışlar, yalnızca bu üç kentte değil, birçok bölgede de benzer kayıplara neden oldu. Özellikle yerinden edilmiş kamplarda yaşayan sakinler, bu sonuçlardan ağır şekilde etkilendi.