Yemen'de Sel Felaketi: Can Kaybı 30'a Yükseldi

Yemen'in Zemar Kentinde Sel Faciası

Yemen'in kuzeyinde yer alan Zemar kentinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi. Selin etkili olduğu Visab es-Safil ilçesinde, Husiler tarafından "kaymakam" olarak atanan Fuad el-Kudeymi, yerel basına yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybeden 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Can Kaybı ve Maddi Hasar

Kudeymi, şiddetli yağışların getirdiği seller nedeniyle 25'ten fazla evin kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Başkent Sana ve çevresindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduran İran destekli Husiler, 29-30 Ağustos tarihleri arasında Zemar'da yaşanan sel felaketinde toplamda 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Artan Tehdit: Sel ve Yerinden Olmalar

Ağustos ayında Yemen genelinde etkili olan şiddetli yağışlar, birçok can kaybına ve yerinden edilen sivillerin zorluklar yaşamasına sebep oldu. Ülkede bu süreçte yaşanan sellerin toplamda yaklaşık 180 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu bildiriliyor.