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Yemen'de Sel Felaketi: Kaybolanların Sayısı 12'ye Ulaştı

Yemen'deki sel felaketinde kaybolanların sayısı 12 olurken, 93 bin kişi su baskınlarından etkilendi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 00:06
Yemen'de Sel Felaketi: Kaybolanların Sayısı 12'ye Ulaştı

Yemen'de Sel Felaketi Bilançosu Ağırlık Kazanıyor

Yemen'in çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel felaketi sonucunda kaybolanların sayısı 12'ye yükseldi. Yemen Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, selin etkilediği şehirler arasında Taiz, Hudeyde, Hacce, Amran, Sada, Zemmar ve Sana'nın bulunduğu kaydedildi.

Selin Etkileri Büyüyor

Açıklamaya göre, sel felaketi nedeniyle 93 bin 440 kişi olumsuz etkilendi ve 3 bin 640 kişi yerinden edildi. Önceki raporlar ise sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan 45 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin kaybolduğunu göstermekteydi. Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Yetkililer, yaşanan sel felaketinin ardından yardım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bölgedeki iyileştirme ve kurtarma faaliyetlerinin hızlandırılması için uluslararası yardımlar talep ediliyor.

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